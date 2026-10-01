Beausejour cuestiona postura de Córdova en la Roja y asegura que "sí se puede competir con jugadores de la liga local"

Uno de los estandartes de la Generación Dorada, Jean Beausejour, salió a responder a unas declaraciones recientes del director técnico interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova.

Tras la derrota por 4-2 ante Estados Unidos, el entrenador golpeó la mesa y aseguró que los futbolistas criollos debían salir al extranjero, argumentado que con jugadores del medio local "no alcanzaba" para competir.

Sin embargo, el exlateral izquierdo, aprovechando su condición de comentarista de ESPN, cuestionó al DT y recordó que camino a Sudáfrica 2010 había "tres grandes superestrellas a nivel mundial, que son Arturo (Vidal), Claudio (Bravo) y Alexis (Sánchez), pero resulta que en el inicio de esas clasificatorias Alexis jugaba en el Udinese, Claudio en la segunda división española y Arturo en el Leverkusen, e incluso no era titular indiscutido en la selección".

En esa misma línea, "Palmatoria" subrayó que "una selección, prácticamente con el 70 por ciento de jugadores de liga local, pudo competir tranquilamente en Eliminatorias".

Al mismo tiempo y haciendo alusión al estratego de la época, Marcelo Bielsa, "Bose" afirmó que "se compitió con cierta distancia, pero la superamos junto al entrenador. Esa distancia se redujo principalmente con el colectivo, con coordinación, con automatización de un sinfín de cosas".

Para finalizar, Beausejour sostuvo que "yo creo que sí se puede competir con jugadores de la liga local. Sí se puede. De eso estoy convencido".

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