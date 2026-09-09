Matías Soto arrasa en el tercer set y avanza a cuartos de final en Challenger de Tulln

Matías Soto (261° del ranking ATP) dio este miércoles una muestra de autoridad y carácter al derrotar al alemán Marvin Moeller (278°) y clasificar a los cuartos de final del Challenger de Tulln, en Austria.

El tenista nacional logró reaccionar a tiempo luego de que su rival igualara el marcador y, con una última manga que rozó la perfección, se impuso por parciales de 6-4, 3-6 y 6-0, en una hora y 48 minutos de partido.

El primer set fue equilibrado, con ambos jugadores defendiendo sus respectivos servicios. El chileno debió resistir en el tercer juego para mantener su saque, mientras que el alemán hizo lo propio en el sexto.

Sin embargo, cuando el parcial llegaba a su desenlace, el copiapino encontró su mejor versión. En el décimo game, Soto consiguió el quiebre decisivo para quedarse con el primer set por 6-4.

Moeller reaccionó en el segundo capítulo y elevó considerablemente su nivel. El alemán consiguió dos quiebres de servicio, en el primer y noveno juego, para imponerse por 6-3 e igualar el marcador, obligando a disputar una tercera y definitiva manga.

Fue entonces cuando "Mati" sacó lo mejor de su repertorio y no le dio ninguna opción de reacción a Moeller. El chileno quebró el servicio de su rival en tres oportunidades y cerró el partido con un contundente 6-0 en el tercer set.

La victoria no solo le permitió al copiapino avanzar a la ronda de los ocho mejores del certamen austriaco, sino que además le significó un importante salto en la clasificación mundial.

Gracias a este triunfo, Soto trepó momentáneamente hasta el 233° lugar del ranking ATP en vivo, alcanzando así el mejor puesto de su carrera.

Ahora, el chileno deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre el alemán Marko Topo (341°) y el ucraniano Vitaliy Sachko (188°), cuarto sembrado de la competición.

PURANOTICIA