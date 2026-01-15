Matías Sepúlveda publica emotivo mensaje de despedida de la U tras convertirse en refuerzo de Lanús

Universidad de Chile informó que el Club Atlético Lanús de Argentina ejerció la cláusula de salida de Matías Sepúlveda.

El volante nacional finaliza así tu etapa en la institución con un registro de 75 apariciones y los títulos de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Y el formado en O'Higgins se despidió de la U con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida", partió diciendo.

"Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha", agregó.

"A mis compañeros, cuerpo técnico, área médica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club (coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros)", continuó.

"Y a la institución Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande" sostuvo.

Finalmente, escribió que "me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida. Gracias por tanto".

Cabe señalar que el volante se convirtió en el segundo refuerzo del elenco "granate" en el mercado de verano argentino.

