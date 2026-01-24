Click acá para ir directamente al contenido
Matías Sepúlveda debutó en la liga argentina en triunfo de Lanús ante San Lorenzo

Matías Sepúlveda debutó en la liga argentina en triunfo de Lanús ante San Lorenzo

El chileno ingresó al minuto 85 en el triunfo 3-2 de Lanús en el Estadio Pedro Bidegain.

Sábado 24 de enero de 2026 09:20
El lateral-volante chileno Matías Sepúlveda tuvo un breve debut en la liga argentina este viernes, al ingresar en el triunfo 3-2 de Lanús sobre San Lorenzo como visita, en el Estadio Pedro Bidegain, por la primera fecha del Torneo de Apertura.

El ex jugador de Universidad de Chile entró a la cancha al minuto 85, reemplazando a Ramiro Carrera, sumando así sus primeros minutos en el campeonato local con el cuadro granate.

En el partido, Lanús logró imponerse gracias a los goles de Rodrigo Castillo (24’), Carlos Izquierdoz (30’) y Marcelino Moreno (73’), marcando diferencias en momentos clave del encuentro.

Por el lado del “Ciclón”, Alexis Cuello fue la figura ofensiva al anotar un doblete (53’ y 86’), aunque su aporte no fue suficiente para evitar la derrota de San Lorenzo en condición de local.

Este fue el segundo partido del “Tucu” Sepúlveda en Lanús, tras su estreno ante Sarmiento por la Copa Argentina, y su próximo desafío será este jueves, cuando el equipo reciba a Unión de Santa Fe.

