Matías Sepúlveda contó el rol clave que tuvo Charles Aránguiz en su golazo ante Carabobo

Universidad de Chile goleó la noche del este miércoles por 4-0 a Carabobo en el estadio Nacional, resultado con el que dio un gran paso para acercarse a la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores.

La contundente victoria de los azules estuvo marcada por el golazo de tiro libre que marcó Matías Sepúlveda, quien tras el cotejo sorprendió al confesar que su compañero Charles Aránguiz tuvo un rol clave.

En conversación con ESPN, el "Tucu" contó que "vi al arquero un poco tirado, esperando el centro y Charles me dio la confianza. Me dijo 'pégale al arco no más'. Es la confianza que él siempre nos da dentro de la cancha".

Además, se refirió a su nueva posición en el campo de juego en los estudiantiles: "Parece que ya quedó en esa posición, pero trato de hacer la función que me pide Álvarez, quien me deja claro lo que tengo que hacer, por eso no se me complica mucho. Obviamente, después vamos corrigiendo, él me va ayudando con detalles más tácticos y eso me ha servido para ayudar al equipo".

