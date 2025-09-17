Matías Rodríguez: "Tengo fe de que la U levantará la segunda Sudamericana"

Pese a que actualmente se encuentra en Deportes Melipilla, Matías Rodríguez no se olvida de Universidad de Chile, cuadro con el que fue multicampeón e incluso conquistó el histórico título de la Copa Sudamericana 2011.

El lateral-volante anticipó el duelo de los azules de este jueves ante Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final del torneo internacional, y se mostró ilusionado con lo que pueda realizar su ex club.

"Es imposible no ilusionarse después de ver cómo ganaste el clásico (la Supercopa ante Colo Colo). Hay que acompañar al equipo, se notaba un buen ambiente y buena vibra, porque cuando las cosas estaban mal también se notaba. Le tengo mucha fe a la U para que levante la segunda", reconoció en conversación con radio ADN.

Sobre las sanciones de Conmebol que impedirán la presencia de hinchas azules, sostuvo: "El hecho de no tener gente, personalmente a los jugadores no les gusta, porque cuando tienes bajones, el hincha lo siente y te levanta. El resultado de visitante es sumamente importante. Después, de local la gente no va a poder estar, pero con la pandemia nos acostumbramos a jugar sin público".

En cuanto a tener a referentes como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en el actual plantel, sostuvo: "Son jugadores sumamente importantes dentro de un equipo. Marcan presencia en la cancha, siempre es vital tener jugadores de esa jerarquía y obviamente siguen rindiendo a gran nivel".

Por último, Rodríguez recordó el último cruce con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010: "Todo el hincha azul recuerda ese partido, del apriete de la gente que estaba en la banca. Ese no fue de nuestros mejores partidos, pero gracias a la experiencia de Gerardo Pelusso pudimos pasar".

PURANOTICIA