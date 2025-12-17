Matías Palavecino se despidió del campeón Coquimbo: "No me olviden, porque volveré”

Desde hace semanas que se venía hablando que Matías Palavecino, una de las grandes figuras del flamante campeón Coquimbo Unido, partiría del cuadro "pirata" de cara a la próxima temporada del fútbol chileno. Y ya es oficial.

Es que este miércoles el volante argentino, quien suena como posible nuevo fichaje de Universidad Católica, confirmó que dejará el club al despedirse del conjunto aurinegro con emotivo mensaje en redes sociales.

"Hola, coquimbanos. Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz", comenzó escribiendo el mediocampista trasandino.

"Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza", añadió.

Además, agregó: "Acá viví uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes".

Por último, Palavecino valoró la hazaña de Coquimbo Unido en 2025 y prometió volver al club en un futuro: “Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor CAMPEÓN DE LA HISTORIA. Esto es un hasta pronto… no me olviden, porque volveré".

