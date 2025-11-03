Matías Palavecino: "Desde el principio ningún club nos pasó por arriba, somos merecidos campeones"

Coquimbo Unido hizo historia. El cuadro "pirata" derrotó el domingo por 2-0 a Unión La Calera y un repleto estadio Francisco Sánchez Rumoroso y conquistó su primer título en la Primera División del fútbol chileno.

Una de las grandes figuras en toda la temporada del conjunto aurinegro fue Matías Palavecino, quien resaltó la tremenda campaña del club.

"Desde el principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por arriba, somos merecidos campeones, le digo a la gente que lo disfruten porque lo merecen", expresó el volante en TNT Sports.

Además, sobre los comentarios de que en algún momento se caerían, sostuvo : "Nos alimentaba, nos hacía fuerte como grupo. Por eso nunca subestimar jugadores y lo demostramos, nadie nos superó, somos merecidos campeones y queremos seguir con la racha de la victoria".

"Ahora quedan las fechas, queremos terminar de la mejor manera con la racha y romper récords y el año que viene se verá lo de la Copa Libertadores. Era impensado, que tan pronto ser campeones y estamos felices", sentenció.

