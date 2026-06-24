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Matías Palavecino aclara su futuro en la UC ante presunto interés desde México: "No tengo la cabeza en otro lado"

Matías Palavecino aclara su futuro en la UC ante presunto interés desde México: "No tengo la cabeza en otro lado"

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El volante argentino se refirió a una posible partida al Querétaro de México tras destacar en el triunfo de Universidad Católica ante Everton por Copa Chile.

Matías Palavecino aclara su futuro en la UC ante presunto interés desde México: "No tengo la cabeza en otro lado"
Miércoles 24 de junio de 2026 13:41
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La semana pasada se dio a conocer la posibilidad de que Matías Palavecino parta de Universidad Católica para juntarse en el Querétaro de México con Esteban González, técnico que sacó su mejor rendimiento y con el que fue campeón en Coquimbo Unido.

Por eso y tras ser una de las figuras del cuadro "cruzado" en el triunfo por 3-1 ante Everton en Viña del Mar por Copa Chile, el volante argentino se refirió a su situación.

Consultado en TNT Sports sobre una supuesta oferta del elenco azteca, respondió: "La verdad que no sé, eso es algo que lo maneja mi representante, yo estoy feliz de estar acá, estoy contento, no tengo la cabeza en otro lado".

Respecto a su primer semestre en la UC, el trasandino sostuvo: "Me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me hacen sentir parte de esto y me dan confianza, soy un agradecido de ello. Cuando me toque sumar, ahí estaré".

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