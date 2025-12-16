Matías Fracchia se convirtió en el primer refuerzo de Coquimbo para la temporada 2026

Después de conquistar el histórico título de la Liga de Primera, Coquimbo Unido perdió al técnico Esteban González, quien partió al Querétaro de México y fue reemplazado por Hernán Caputto, mientras que hay varios futbolistas que también podrían emigrar.

Sin embargo, el cuadro "pirata" ya tiene a su primer refuerzo de cara a la exigente campaña 2026 que afrontará con la defensa de la corona en el torneo local, además de la Supercopa, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Este martes, el conjunto aurinegro oficializó el fichaje del defensa chileno-uruguayo Matías Fracchia.

"¡Feliz de estar acá! ¡Vamos juntos por nuestros objetivos, piratas!", expresó el jugador en la publicación de redes sociales del club.

El zaguero de 30 años, llega proveniente de Coritiba de la Serie B de Brasil, donde a pesar de conseguir y el título, tuvo escasa participación.

Además, el defensor ya conoce bien el balompié nacional, pues tuvo paso por O'Higgins de Rancagua entre 2020 y 2022.

(Imágenes: @coquimbounido - @mati_fracchia)

