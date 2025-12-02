Massú confirmó que serie de Copa Davis ante Serbia se jugará en Estadio Nacional

Chile tendrá un duro desafío en las Qualifiers de la Copa Davis 2026. El sorteo determinó que el equipo nacional reciba a Serbia entre el próximo 6 y 8 de febrero.

Y si bien aún falta poco más de dos meses para la serie, el capitán del conjunto criollo, Nicolás Massú, anticipó la confrontación ante el elenco balcánico y, de paso, confirmó que el Court Central del Estadio Nacional será la sede.

"Estamos muy contentos de jugar con nuestro público en el Estadio Nacional. Es súper importante jugar de local, a los jugadores les encanta tener el estadio lleno y recibir la energía de la gente", expresó este martes el doble medallista de oro en Atenas 2004 en un video publicado por radio ADN.

"Vamos a poner las condiciones de juego, pero también hay que manejar el tema de la presión. Tenemos que estar preparados. Creo que será una serie muy pareja y va a ganar el que juegue mejor ese fin de semana", añadió el "Vampiro".

Sobre el equipo serbio, sostuvo: "Es un rival muy difícil, con mucha historia, tiene grandes tenistas que juegan bien en todas las superficies. Todavía faltan un par de semanas, así que vamos a seguir los resultados de ellos y también lo que harán nuestros jugadores".

Por último, Massú invitó a los fanáticos a repletar el Estadio Nacional: "El apoyo del público es muy importante, así que los esperamos en febrero. Tenemos mucha ilusión y siempre tratando de entregar lo mejor por nuestro país".

