Martina Weil vuelve a romper su récord nacional de 400 metros en la Diamond League en Zúrich

La atleta Martina Weil hizo historia este jueves en la Diamond League que se disputó en Zurich, tras batir nuevamente el récord nacional en los 400 metros planos.

La chilena remató cuarta de su serie con un tiempo de 49,72, superando lo hecho en junio pasado en París, cuando anotó un crono de 49,83.

A través de redes sociales, el Team Chile destacó lo hecho por la velocista y apuntó que quedó cerca de romper la marca sudamericana que ostenta su propia madre, Ximena Restrepo (49,64 segundos).

De esta manera, Weil sigue cosechando logros y suma buenas sensaciones de cara al Mundial de Atletismo que se celebra el próximo mes en Tokio.

