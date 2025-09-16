Martina Weil tras quedar fuera de la final de 400 metros: "Duele mucho"

No pudo ser para Martina Weil en el Mundial de Atletismo de Tokio, en Japón. La chilena quedó fuera de la final de los 400 metros por apenas una centésima.

A pesar de completar la prueba en 49 segundos y 88 centésimas, la deportista nacional fue cuarta en su serie y la noruega Henriette Jaeger le quitó el lugar en la definición por medallas.

Por eso, la criolla manifestó su desazón y en diálogo con Panam Sports expresó: "Estoy triste, pero es primera temporada que bajo los 50 segundos. Ahora mismo estoy decepcionada porque estuvo muy cerca, pero cuando haga el balance me acordaré de la temporada 2025 como la primera de las mejores".

"Ahora duele, mucho. Fue por una centésima, pero contenta, estoy orgullosa. El año pasado fue penca, duro, lo pasé muy mal, pero saber que puedo salir de eso más fuerte que nunca demuestra que soy capaz de lo que sea. Que se aguante Beijing, volveremos a Asia en 2027 y ahí no se me escapa", añadió la velocista.

Además, agregó: "Voy a poder celebrar el 18 como chilena y no como atleta, la idea era hacerlo en la final, pero nos veremos el próximo año, que esto recién comienza".

Por último, Martina Weil comentó: "Tenía toda la confianza de que pasaría a la final, pero así es el deporte y habrá otra competencia el próximo año. Ha tenido una temporada maravillosa, hubiera sido rico terminarla con el récord sudamericano, pero no se dio, ya vendrá y a seguir trabajando para ser cada día mejor".

