Martina Weil logra su mejor marca del año y avanza a la final de los 400 metros en el World Athletics Ultimate Championship en Budapest

Buenas noticias para el deporte chileno desde Hungría. Es que Martina Weil logró su mejor marca de la temporada en los 400 metros y avanzó a la final en el World Athletics Ultimate Championship en Budapest.

La deportista criolla terminó cuarta en su heat, al registrar un tiempo de 50,32 segundos, el cual fue su mejor crono en lo que va de año.

Weil había conseguido su mejor registro el pasado 31 de agosto en Italia, con una marca de 50,39 segundos en el Grand Prix de Brescia, pero ahora superó esa marca.

La chilena quedó en el sexto puesto en la clasificación general para la final en Budapest, donde la favorita para adjudicarse el oro es la dominicana Marileidy Paulino, quien registró un tiempo de 49,58 segundos.

Consignar que la final de los 400 metros del certamen en Budapest se desarrollará este sábado, a las 13:08 horas chilena.

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