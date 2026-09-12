Martina Weil logra el quinto lugar en los 400 metros del Mundial de Budapest

Martina Weil no deja de sorprender y este sábado 12 de septiembre volvió a brillar en Europa en el marco del World Athletics Ultimate Championship que se desarrolla en Budapest, Hungría, al situarse entre las mejores del mundo de los 400 metros planos.

Ya en su clasificación a la final había logrado la mejor marca de la temporada con un crono de 50",32 segundos, y en la disputa por medallas mejoró aún más su actuación.

La corredora nacional remató en el quinto lugar, con una marca de 50 segundos clavados para el cuádruple hectómetro, el mejor registro del año para ella, convirtiéndose en el registro más destacado luego del cuarto lugar que obtuvo en Nanjing, China, en la cita planetaria disputada el 2025.

La carrera fue ganada por la dominicana Marileidy Pulido, que corrió la distancia en 49",07. La escoltaron la noruega Henriette Jaeger y la jamaiquina Nickisha Pryce.

Este resultado de Martina Weil se da además en la antesala de su participación por Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, que comienzan este sábado y que la sitúan como una de las favoritas para ganar la presea dorada.

PURANOTICIA