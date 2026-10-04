Gary Medel descarta volver a la Roja: "Mi momento en la Selección ya pasó"

Gary Medel fue enfático en responder a la idea de Arturo Vidal de que los jugadores de la Generación Dorada que aún están en actividad vuelvan a ser considerados en las nóminas de la Selección Chilena.

El actual zaguero de la Universidad Católica en una entrevista que concedió al diario Las últimas Noticias reconoció que “quiero seguir jugando el 2027, ya sea en Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estaré, pero sí sé que aún será en una cancha”.

Igualmente está claro respecto de su postura frente a la Roja y los dichos que tuvo al respecto el “King”. “No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco o haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento en la Selección ya pasó”.

El “Pitbull” fijó su postura en cuanto al momento que vive el combinado nacional, siendo enfático en precisar que “hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo sólo quiero que a Chile le vaya bien”.

La Roja regresa a las canchas este martes cuando juegue con México en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos, mientras que Medel junto a la UC volverán a la competencia este sábado 10 de octubre cuando reciban a Audax Italiano, en la pugna que tiene con la Universidad de Chile por el segundo lugar de la tabla e ingresar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.

ATON Chile / José Arnaldo Pérez

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