Martín Rodríguez negó haberse ofrecido para regresar a Colo Colo

El futuro del delantero nacional Martín Rodríguez sigue en el aire luego de finalizar su contrato con DC United, club en el cual llegó en 2022 y recién en 2024 volvió a ver acción luego de una cruda lesión que lo dejó fuera de las canchas en la temporada 2023.

El atacante se encuentra entrenando de manera particular para cuando aparezca una oferta para continuar con su carrera y como es habitual en cada mercado de pases, su nombre apareció en la órbita de Colo Colo, cuando donde militó en dos periodos, dejando muy buenas sensaciones.

En conversación con Meganoticias, el ex seleccionado chileno abordó la posibilidad de regresar al Cacique, puntualizando que "siempre va a ser interesante que te contacten de Colo Colo. Jugar en una institución tan grande como esa es algo que cualquier jugador valora".

De todas maneras, en la entrevista el formado en Huachipato se encargó de desmentir el rumor que circuló hace unos días en la prensa, donde se aseguró que él mismo se ofreció para retornar al conjunto popular.

"Jamás me ofrecí a jugar en Colo Colo. Las intenciones de jugar siempre van a estar, pero llamar al club y ofrecerme, no. Creo que así no funcionan las cosas. Tiene que haber una intención de ambas partes", remarcó el futbolista de 30 años.

Por último, Rodríguez afirmó que no ha recibido ofertas en el balompié criollo, mientras que al ser consultado por la chance de seguir en el extranjero, respondió que "hay un par de cosas que se están trabajando", sin entregar mayor información al respecto.

