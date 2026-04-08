Martín Liberman trató de "verdes" a los jugadores de la UC por jugada en los descuentos del partido ante Boca Juniors

En el marco del estreno de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la victoria de Boca Juniors por 2-1 frente a Universidad Católica en el Claro Arena generó una sensación de plena conformidad en los medios de comunicación de Argentina.

Dentro de este escenario, el controvertido comunicador trasandino Martín Liberman arremetió contra el elenco de la franja. El foco de sus críticas fue una acción ocurrida durante el tiempo de adición, instancia en la que, a su juicio, el equipo chileno desistió de buscar la ofensiva pese a la urgencia del resultado.

Respecto al desempeño del conjunto nacional, el profesional manifestó: "Que verde lo de Católica. Hay un remate largo de Boca, hay que saber el futbol, yo tengo algo de espíritu de jugar al fútbol y no entiendo nada de fútbol, es grave eso".

Liberman profundizó en su análisis sobre los instantes finales del encuentro, señalando que "están jugando el tiempo adicional, te das cuenta que pasan los minutos y termina. Viene un remate largo de Boca, le está por llegar al arquero para meter un bochazo largo, pero la agarra el defensor, arranca de nuevo, se la da al 2, el 2 se la da al 4, se la da al 6 y termina el partido; que verde que son".

En un tono irónico, el periodista sugirió que el juez del compromiso optó por finalizar el duelo tras observar dicha maniobra defensiva de los "cruzados". "No hablo de ser pillo de mala forma, de simulaciones, de pedir amarillas para el otro, de ser botón. Papi ya están pasando minutos deja que el arquero la tire para arriba, si no tienes otro recurso Ampuero. Empiezan a jugar abajo y el árbitro terminó el partido, para mi se calentó y dijo son unos boludos, les di siete minutos y la tocan atrás. El árbitro los cagó, era para 10 minutos y para mi lo terminó caliente porque solo tocaban la pelota para atrás", sentenció.

(Imagen: Instagram Martín Liberman)

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