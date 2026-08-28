Martín Gómez confía en que la UC aún puede pelear el título a Colo-Colo: "Creo que iremos descontando"

En Universidad Católica siguen creyendo que a pesar de estar a 16 puntos del líder Colo-Colo, aún están en condiciones de disputarle el título cuando restan diez partidos por disputar en la Liga de Primera.

Así lo hizo saber este viernes el joven delantero Martín Gómez, quien en conferencia de prensa manifestó optimismo de cara al objetivo de recortar distancia con el "Cacique".

"Lo nuestro es ir partido a partido. Lo que más queremos es ganar y tratar de descontar. Queremos seguir así, ganando y conseguir victorias y la mayor cantidad de puntos que podamos", dijo de entrada el argentino.

En esa misma línea, "Pesadilla" sostuvo que "todos confiamos en que mientras matemáticamente se pueda, cada uno de nosotros cree que se podría dar. Yo creo que iremos descontando".

Respecto al gol anotado en el triunfo sobre Coquimbo Unido y sobre el partido ante O'Higgins, el atacante indicó que "ayuda en lo personal y en lo anímico. Uno trata siempre de aportar. O’Higgins es un rival duro con buenos jugadores, pero nosotros trataremos de ir por esa victoria el lunes en el Claro Arena".

Respecto al choque con el elenco "pirata", el trasandino destacó que "en lo personal, (estoy) muy contento de ayudar al equipo. En lo grupal, ganar siempre es bueno. Las semanas son distintas, más alegres y ayuda para lo anímico que es muy importante".

"En el primer tiempo contra Coquimbo las cosas no salieron como uno quería. En el segundo salimos con ganas de atacarlos más y se vio otro partido. Terminamos muy contentos por darlo vuelta y quedarnos con los tres puntos", complementó Gómez.

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