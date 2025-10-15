Marruecos vence por penales a Francia y se instala en la final del Mundial sub-20

En un emotivo encuentro disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Marruecos venció 5-4 por penales a Francia después de haber igualado a cero en el tiempo reglamentario y la prórroga, clasificando por primera vez en su historia a la final de un Mundial sub-20.

El cuadro africano, una de las grandes sorpresas del torneo junto a Colombia, logró cerrarle los espacios y a la media hora de juego se encontró con una ocasión inmejorable para abrir la cuenta, luego de que árbitro pitara penal tras chequear una falta de Andrea Le Borgne en el área.

Yassir Zabiri fue el encargado de ejecutar y aunque su disparo se estrelló en el poste, el rebote dio en la espalda del portero Lisandru Olmeta, que no pudo hacer nada para evitar la conquista rival.

El propio Zabiri (39') y Othmane Maamma (42') estuvieron cerca de aumentar las cifras para el combinado del Magreb, mientras que en los descuentos Ilane Touré y Anthony Bermont coquetearon con el empate, encontrándose con las manos seguras de Yanis Benchaouch.

A pesar de estar por debajo en el marcador, el elenco europeo no perdió la calma, se apoderó del balón en el complemento y poco después de un tiro que contuvo Benchaouch (52'), Moustapha Dabo envió un centro rasante que conectó de primera Lucas Michal para poner la igualdad.

De ahí en más fueron los "galos" quienes manejaron los hilos del encuentro, pero no estuvieron fino en la definición ante el arco marroquí, donde el golero se lució por última vez en el minuto 61 antes de acusar una lesión y ser sustituido por Ibrahim Gomis.

En el epílogo, el guardameta Olmeta le negó el gol a Maamma (90+1'), llevando la definición al tiempo extra, instancia donde la gran incidencia fue la expulsión del volante francés Rabby Nzingoula en el inicio del segundo tiempo de la prórroga.

No obstante, los "Leones del Atlas" no sacaron mayor provecho a la superioridad numérica y sufrieron en los 115' con un remate de Michal que impactó en el palo y tras cartón, la zaga le bloqueó a Djylian N'Guessan casi desde la línea lo que hubiese sido el 2-1.

En el último minuto, el técnico Ouahbi ordenó un nuevo cambio de arquero para afrontar los penales. Una apuesta que le resultó de gran manera, ya que Abdelhakim El Mesbahi atajó el zapatazo de Djylian N'Guessan, decretando la victoria de su equipo por 5-4 para acceder a una inédita final en la categoría para un país que tenía como mejor actuación una cuarta plaza en Países Bajos 2005.

La gran final del certamen se llevará a cabo este domingo a las 20:00 horas, con Marruecos enfrentando al vencedor de la llave entre Argentina y Colombia. El perdedor del cruce entre la Albiceleste y la Tricolor medirá fuerzas con Francia desde las 16:00 del sábado.

