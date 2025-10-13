Marruecos superó a Estados Unidos y chocará con Francia en semis del Mundial Sub-20

La selección de Marruecos continúa escribiendo historia en el Mundial Sub 20: ganó el denominado “grupo de la muerte”, superó a Corea del Sur en octavos y este domingo derrotó a Estados Unidos, asegurando su paso a semifinales.

Vencieron por 3-1 al combinado norteamericano en un partidazo válido por los cuartos de final de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, encuentro disputado en el estadio El Teniente de Rancagua. Con este triunfo, los africanos accedieron a la ronda de los cuatro mejores del certamen.

El primer tanto llegó a los 31 minutos. Tras un rebote en el área rival, Othmane Maamma improvisó un centro de taco que encontró a Fouad Zahouani, quien apareció en el área chica y, con un zurdazo, abrió la cuenta para los marroquíes.

Cuando el primer tiempo expiraba, llegó una incidencia clave. A los 45+1, el árbitro Kevin Ortega, con apoyo del VAR, sancionó penal para Estados Unidos por una sujeción de Nolan Norris. Cole Campbell (45+6) no falló desde los doce pasos y, con un zurdazo cruzado y rasante, estableció el 1-1 antes del descanso.

La segunda fracción fue intensa y con emociones en ambas áreas, aunque fue el conjunto africano el que mostró mayor eficacia frente al arco. A los 66 minutos, tras un lateral-centro y un pivoteo, Mohamed Zabiri aprovechó la ocasión y, pese a estar incómodo, remató de zurda que se desvió en el defensor Joshua Wynder para decretar el 2-1.

Pasado el minuto 80, Estados Unidos tuvo una ocasión clarísima para igualar: Luke Brennan apareció solo por el segundo palo, pero remató desviado con su pierna derecha.

La sentencia del triunfo llegó a los 86 minutos de la contienda. Un balón largo y una mala salida del arquero Adam Beaudry, sumada a una indecisión con un defensor, le permitieron a Ilias Boumassaoudi recuperar la pelota y pelearla hasta enviar un centro para que Gessime Yassine definiera de zurda y estableciera el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Marruecos clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20, donde enfrentará al ganador de la llave entre Francia y Noruega. El duelo se jugará el próximo miércoles 15 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Estados Unidos: Adam Beaudry; Francis Westfield, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Nolan Norris (Reed Baker-Whiting 79’); Benjamin Cremaschi, Brooklyn Raines, Nikolas Tsakiris (Taha Habroune 75’); Matthew Corcoran (Marcos Zambrano 75’), Zavier Gozo (Luke Brennan 66’), Cole Campbell (Peyton Miller 79’).

DT: Marko Mitrovic.

Marruecos: Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi, Othmane Maamma (Mohamed Hamony 90’), Saad El Haddad (Ilias Boumassaoudi 79’); Gessime Yassine (Taha Majni 90’), Mohamed Zabiri (Younes El Bahraoui 79’).



DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Estadio: El Teniente – Rancagua

