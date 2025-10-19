Marruecos se consagra campeón del Mundial Sub 20 tras ganarle a Argentina en el Nacional

Un estadio Nacional casi al tope de su capacidad fue testigo de un hecho histórico, luego de que Marruecos derrotara por 2-0 a Argentina y se proclamara campeón del Mundial sub 20, consiguiendo un éxito inédito para el país del norte de África.

La Albiceleste, invicta en el torneo, era ampliamente favorita por su dominio en la categoría (seis títulos conquistados) ante un cuadro árabe que se presentaba en una final planetaria por primera vez en su historia tanto en series menores como a nivel adulto.

A pesar de su inexperiencia, los Cachorros del Altas tomaron por sorpresa al elenco sudamericano con su intensidad y en minuto once, tras la revisión del VAR a una falta del portero Santino Barbi fuera del área, Yassir Zabiri abrió la cuenta con una impecable ejecución desde el tiro libre.



Aunque los pupilos de Diego Placente buscaron de inmediato instalarse en campo rival para conseguir la igualdad. Sin embargo, el representativo de la CAF no sacó el pie del acelerador y aumentó las diferencias en el 26, cuando Zabiri conectó un centro de Othmane Maamma y puso el 2-0 son su segundo tanto de la noche.

En el epílogo de la primera mitad el conjunto trasandino tuvo sus mejores chances para acortar distancias pero fue incapaz de concretarlas. En el complemento mantuvo el ritmo, aprovechado que su adversario le entregó la iniciativa y no podía quitarle el balón.

Con el paso de los minutos se intensificó esta tendencia. No obstante y pese a sus constantes intentos por anotarle al arquero Ibrahim Gomis, los hexacampeones mundiales no estuvieron finos en la definición, facilitando la labor de la escuadra del Magreb, que veía como pasaban los minutos para gritar campeón.

Y así se terminó dando. El pitazo del árbitro Maurizio Mariani ratificó el triunfo del seleccionado marroquí, que se ha ido consolidando como protagonista en el fútbol global luego del cuarto lugar conseguido en la Copa del Mundo de Catar 2022 y la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo esto, con miras al certamen planetario de 2030 que albergará -casi en su totalidad- junto a España y Portugal.



Argentina, en cambio, se quedó con las ganas de sumar su séptima corona a nivel sub 20, teniendo que conformarse con el segundo puesto tal como ocurrió el año 1983 en México.

Argentina

Santino Barbi; Tobías Ramírez, Tomás Pérez (Tobías Andrada, 45'), Juan Villalba (Santiago Fernández, 45'); Dylan Gorosito (Teo Rodríguez Pagano, 82'), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 34'), Milton Delgado, Julio Soler; Maher Carrizo, Alejo Sarco (Ian Subiabre, 59'), Gianluca Prestianni. (DT: Diego Placente)

Marruecos

Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 61'); Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 73'), Hossam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 85'); Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 85'). (DT: Mohamed Ouahbi)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Estadio: Nacional, Ñuñoa

