Marruecos derrotó 3 a 0 a Canadá y se mete a los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos eliminó a Canadá en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, con un contundente 3-0 en el Houston Stadium. El conjunto africano fue letal en los momentos clave y selló su pase a los cuartos de final, dejando fuera al anfitrión del torneo. El equipo dirigido por Walid Regragui ahora espera rival, que saldrá del duelo entre Paraguay y Francia.

El partido comenzó con dominio de Canadá, que generó varias ocasiones durante la primera mitad, pero chocó con la solidez defensiva de Marruecos. Los norteamericanos no lograron concretar y, tras una primera parte intensa, el marcador se fue en blanco al descanso.

En la segunda mitad, Marruecos aprovechó un tiro libre cerca del área para abrir el marcador con un potente remate de Azzedine Ounahi. El conjunto africano amplió la ventaja tras un contragolpe encabezado nuevamente por Ounahi, y sentenció el partido en los minutos finales con un tanto de Soufiane Rahimi. Canadá buscó descontar, incluso con su arquero sumándose al ataque en los últimos minutos, pero la defensa marroquí respondió con firmeza.

Con este triunfo, Marruecos se instala entre los ocho mejores del Mundial y deja a Canadá sin la posibilidad de seguir haciendo historia en su mundial. El equipo marroquí volverá a la acción en cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Paraguay y Francia.

PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOBAE.COM