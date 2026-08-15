Alejandro Tabilo debuta con sólido triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati

Un sólido triunfo logró Alejandro Tabilo (26º del ranking de la ATP) en el Masters 1000 de Cincinnati sobre el alemán Jan-Lennard Struff (41º) que le permitió avanzar a la tercera ronda del torneo que se disputa en Ohio, Estados Unidos.

El mejor tenista chileno de la actualidad desde el primer instante se vio más consistente en el court número 8 y ya en el sexto juego logró un quiebre, lo que le dio la ventaja necesaria para quedarse con la primera manga, donde no tuvo mayores trastornos y en menos de 40 minutos se alzó airoso por 6-3.

El segundo capítulo tuvo mayor equilibrio en las acciones, aun así, Tabilo volvió a hacer pesar su superioridad, y en el séptimo game volvió a romper el servicio del tenista germano.

Para Jano sólo bastaba mantener su saque y avanzar a la ronda de los 32 mejores del certamen, lo cual concretó luego de una hora y 19 minutos, con un marcador favorable de 6-3 y 6-4.

El próximo rival de Alejandro Tabilo será quien resulte victorioso del duelo entre el español Rafael Jódar (15º) y el canadiense Denis Shapovalov (43º) exnúmero diez del orbe.

PURANOTICIA