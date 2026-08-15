Colo Colo ratifica su localía en el Monumental para el duelo ante O'Higgins

El viernes, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, puso en duda la realización del encuentro que este domingo debe jugar Colo Colo Colo con O’Higgins (17.30 horas) por la fecha de la Liga de Primera en el estadio Monumental.

Ello a raíz de que la cancha había sufrido con las inclemencias climáticas. Incluso Mosa dijo que había un plan B que era, aunque no lo dijo, trasladar la localía al Estadio Nacional.

Pero no será necesario. Este sábado, tras una inspección a la cancha, en la cual participó el entrenador Fernando Ortiz, el club albo ratificó que recibirá a los celestes en su feudo de Macul.

En estas horas previas al partido se mantendrán realizando labores de mantenimiento e intervención en el césped con el objetivo de que la cancha resista las lluvias que han caído este sábado.

Aunque no se espera que el terreno esté en condiciones óptimas para el duelo, el aspecto deportivo primó en la decisión de Colo Colo.

PURANOTICIA