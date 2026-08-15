Lawrence Vigouroux debuta con triunfo como titular en el Swansea por la Championship

Lawrence Vigouroux fue figura y titular permanente en Swansea en la temporada pasada y al parecer lo seguirá siendo en la temporada 2026-2027.

Y es que el portero chileno fue titular en el triunfo de su equipo en el debut en la Championship ante Stoke por 2-1 como visitante.

El triunfo del equipo de Vigouroux requirió de esfuerzo porque fue el cuadro local el que se puso en ventaja a los 10’ por intermedio de Eric Bocat.

Swansea, sin embargo, se recuperó y dio vuelta el marcador con goles de Joseph Opoku (22’) y de Adam Idah (66’).

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