Marruecos dejó en el camino a Corea del Sur y clasificó a cuartos de final del Mundial sub-20

Marruecos derrotó por 2-1 a República de Corea, en un partido válido por los octavos de final de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA, disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Con este resultado, los africanos sacaron pasajes a la ronda de los ocho mejores del torneo.

El encuentro tuvo un arranque frenético y, apenas a los 40 segundos, llegó la primera oportunidad clara para Marruecos. Los africanos presionaron alto, recuperaron el balón en la salida y Saad El Haddad habilitó a Othmane Maamma, quien ingresó al área y remató con potencia de derecha. Sin embargo, su disparo fue desviado de gran forma por el arquero coreano.

Los asiáticos respondieron de inmediato: Taewon Kim se escapó solo en demanda del arco, ingresó al área y remató de derecha. Cuando el balón se colaba, el defensor Ismael Baouf despejó en la línea. En el rebote, nuevamente Taewon Kim tomó la pelota y lanzó un centro que no pudo ser conectado por Kim Myeongjun, en lo que pudo ser la apertura de la cuenta.

Sin embargo, el primer tanto de la noche llegó para los del Mediterráneo. Maamma desbordó por la banda derecha, metió un centro atrás que fue conectado por un atacante marroquí, y tras una serie de rebotes, Mohamed Zabiri (8’) ejecutó una chilena que rebotó en Minha Shin y terminó dentro del arco, estableciendo el 1-0 a favor de Marruecos.

Desde entonces, Marruecos se replegó y cedió el control del juego. Corea dominaba la posesión y, a los 44 minutos, pidió una revisión VAR por una eventual falta penal sobre Byeongwook Choi, pero el árbitro argentino Darío Herrera desestimó la acción.

El complemento arrancó con el balón en disputa, aunque fue Marruecos quien volvió a golpear con eficacia. A los 58 minutos, Maamma desbordó nuevamente por la banda derecha y envió un centro perfecto para Zabiri, que saltó en el área chica y conectó un potente frentazo, ganándole la posición a sus marcadores y decretando el 2-0 parcial.

A los 63’, los asiáticos pudieron descontar. Tras un tiro de esquina, Minha Shin ganó en el aire y conectó un cabezazo que se fue apenas desviado por centímetros.

Sobre el final, Seunggu Choi (89’) remató rasante de derecha luego de una serie de rebotes en el área marroquí, pero su disparo se fue apenas ancho, manteniendo la ventaja africana.

La emoción se extendió hasta el cierre. A los 90+4, se sancionó penal para Corea tras una mano de Smail Bakhty, decisión ratificada mediante VAR. Taewon Kim (90+6) ejecutó con potencia desde los doce pasos y marcó el descuento, dejando el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Marruecos avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Estados Unidos. El partido se jugará este domingo 12 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

