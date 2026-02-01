Maripán vuelve a la titularidad y Torino corta su mala racha en la Serie A

Luego de tres partidos donde partió como suplente, este domingo el defensa nacional Guillermo Maripán recuperó su lugar en el once inicial del Torino, conjunto que se impuso por la cuenta mínima al Lecce, donde Matías Pérez solo fue alternativa.

El espigado zaguero mostró un gran nivel durante los noventa minutos junto a Saúl Coco y Luca Marianucci, e incluso coqueteó con el gol con un remate que contuvo el guardameta.

Finalmente, el Toro se impuso gracias a una solitaria conquista de Che Adams (29'), cortando así una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Serie A.

Con este resultado, "Memo" y compañía se alejaron de la zona baja de la tabla y subieron al 13° puesto con 26 puntos. El cuadro giallorossi, en cambio, se estancó en el 17° lugar con 18 unidades, una por arriba de la zona de descenso.

Este miércoles a las 17 horas, Torino desafiará el poderoso Inter de Milán por los cuartos de final de la Copa Italia.

PURANOTICIA