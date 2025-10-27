Maripán se llenó de elogios y aseguró que "es un gran honor" ser capitán en Torino

El defensa nacional Guillermo Maripán habló luego de su heroica participación en el triunfo por 2-1 de Torino sobre Genoa, donde el espigado zaguero empalmó el balón con una volea y convirtió el gol de la victoria al filo del tiempo reglamentario.

En conversación con la cadena DAZN, el chileno reconoció que "jugamos un poco lento en la primera parte, pero luego cogimos el ritmo y así pudimos llevarnos los tres puntos".

Sobre el hecho de portar la cinta de capitán ante el elenco rossoblú, admitió que "es un gran honor. Es un equipo con la misma determinación que yo. Somos un equipo humilde y tenemos que seguir así".

Su actuación le valió al central ser escogido como la figura del compromiso por la Serie A y además, se llenó de elogios de la prensa. "Estuvo cerca de marcar un par de veces, pero luego puso su sello con un golazo cinematográfico que dio la vuelta al partido", indicó el portal Cuore Toro.

Por su parte, Torino Granata aseguró que el criollo fue "probablemente el menos culpable de los fallos defensivos del equipo; de hecho, estuvo lúcido al intentar tapar los huecos de sus compañeros. Estuvo cerca de marcar una vez y marcó un golazo en el minuto 90. Un poco brusco con el balón".

Tifo Granata, en tanto, detalló que el formado en Universidad Católica "tuvo dificultades por momentos, pero logró salir adelante gracias a su experiencia y un juego contundente. Y, lo más importante, dejó su huella en la victoria por 2-1".

Con el resultado de hoy, Torino subió hasta el 12° lugar con once puntos, alejándose a siete unidades de la zona de descenso.

PURANOTICIA