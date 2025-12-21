Maripán recibe elogios en Italia tras liderar la defensa del Torino en Serie A

El defensor chileno Guillermo Maripán fue ampliamente elogiado por la prensa italiana tras su sólida actuación en el triunfo por 1-0 del Torino sobre Sassuolo, resultado que significó la segunda victoria consecutiva del elenco granate en la Serie A. El zaguero nacional disputó los 90 minutos y se consolidó como una de las figuras del encuentro.

El portal Calcio Mercato destacó el desempeño del chileno, calificándolo con nota 7, y subrayó su fortaleza física y personalidad en la cancha. “Un partido con carácter y un físico formidable”, señaló el medio, resaltando además su correcta ubicación defensiva para neutralizar los avances del ataque rival, especialmente los de Walid Cheddira.

En la misma línea, Euro Sport coincidió en la evaluación y destacó que Maripán ofreció “una sólida actuación defensiva”, manteniendo la concentración durante todo el partido. El medio agregó que el exseleccionado nacional silenció a Cheddira y luego a Moro, e incluso estuvo cerca de anotar, lo que realzó aún más su desempeño integral.

El medio partidario Toro enfatizó el rol de liderazgo del chileno en la última línea, señalando que “lidera la defensa con confianza” y que solo una gran intervención del arquero Arijanet Muric le impidió marcar el segundo gol. Según el sitio, Maripán fue clave para sostener el resultado hasta el pitazo final.

Por su parte, Toro News fue aún más enfático al afirmar que Maripán estuvo “prácticamente en todas partes” durante el segundo tiempo, bloqueando múltiples intentos del Sassuolo. “Guillermo está encendido”, aseguró el medio, agregando que cuando el chileno alcanza este nivel se transforma en un verdadero dolor de cabeza para los delanteros rivales. Con este resultado, el Torino se ubica 12° con 20 puntos, alejándose de la zona de descenso y acercándose a los puestos de clasificación a copas internacionales.

PURANOTICIA