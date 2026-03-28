Mario Salas suena con fuerza para volver a Sporting Cristal y jugar Copa Libertadores

El director técnico nacional Mario Salas podría concretar próximamente su regreso a la actividad profesional en el fútbol extranjero. Según información difundida por el diario peruano La República, el estratega es uno de los nombres que baraja la dirigencia de Sporting Cristal para asumir la conducción técnica del primer equipo.

Este posible retorno se daría luego de que el "Comandante" permaneciera casi un año sin dirigir, tras su desvinculación de Deportes Temuco motivada por una racha de resultados negativos. Ahora, el DT chileno asoma como una alternativa de peso para el cuadro "cervecero", institución donde dejó una huella importante durante su ciclo anterior.

En su paso previo por el conjunto celeste en 2018, Salas alcanzó el éxito deportivo al coronarse campeón del Torneo de Verano, el Apertura y la Primera División de Perú. Su conocimiento del medio y los logros obtenidos lo sitúan nuevamente en la órbita del club del Rímac.

El presente de Sporting Cristal lo encuentra en la sexta posición de la liga local, mientras se prepara para su participación en la Copa Libertadores. En la cita continental, el equipo peruano quedó emparejado en un grupo junto a Junior de Barranquilla, Cerro Porteño y Palmeiras, un desafío que la directiva buscaría afrontar con la experiencia del entrenador chileno.

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