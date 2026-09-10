Mario Salas sería la principal opción para asumir como entrenador de U. La Calera

Unión La Calera estaría cerca de encontrar al reemplazante del director técnico Martín Cicotello, quien hace unos días dejó su puesto en un club que se ubica en el último lugar en la Liga de Primera, a ocho puntos de la salvación.

Y la dirigencia del cuadro "cementero" apostaría por Mario Salas para tomar el fierro caliente, de cara a la recta final del certamen.

"Hay avanzadas negociaciones con el DT chileno y todo debería quedar resuelto muy pronto. Es la primera opción de la Sociedad Anónima", afirmó el periodista Ricardo Maturana en su cuenta de X.

Cabe recordar que el "Comandante" se encuentra alejado de las bancas desde mayo del 2025, cuando fue cesado de sus funciones en medio de una irregular campaña con Deportes Temuco.

Consignar que el entrenador de 58 años ha dirigido en Chile, Perú y Egipto, consagrándose campeón con Universidad Católica, Sporting Cristal y Colo-Colo, además de Athletic Club Barnechea en Tercera División.

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