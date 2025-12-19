Marco Estrada: "Eduardo Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse en la U"

Al igual como pasó a mitad de año, Eduardo Vargas nuevamente es opción para regresar a Universidad de Chile tras su salida de Audax Italiano.

Uno que se refirió al posible retorno del bicampeón de América con la Roja al cuadro azul fue Marco Estrada, ex lateral de los estudiantiles.

"Todos sabemos que es hincha de la U, que antes de ir a Audax debió llegar a la U, pero sabemos que ahí hay temas con la dirigencia, contractuales, con su representante. Aun así, sería importante que él venga, por todo lo que puede aportar", expresó el ex futbolista, quien estuvo presente en las premiaciones de las diferentes ramas del conjunto universitario.

"Todos los jugadores que llegan a la U con cierta edad se vuelven a reencantar con el fútbol. Pasó con Marcelo Díaz, con Charles Aránguiz, y por qué no con Eduardo Vargas, que puede lograr cosas importantes con la U. Llega a su casa y la gente se lo va a retribuir todos los fines de semana, como siempre", añadió.

Por último, sobre la chance de tener a tres referentes de la Generación Dorada en los estudiantiles, sostuvo: "Creo que marcaría un antes y un después de lo que ha sido el camarín de la U. Ellos son referentes, han ganado la Sudamericana con la U, y por qué no volver ahora para que ellos tres sean los que manden dentro del camarín y que los más jóvenes aprendan. Me parece que Vargas está en el momento propicio para volver y retirarse como corresponde".

