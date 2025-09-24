Marco Estrada aseguró que Bielsa le pidió perdón tras recordado reto en la Roja: "No se había dado cuenta que había unos micrófonos"

El ex seleccionado nacional Marco Estrada participó en una reciente entrega del podcast del ex futbolista Gonzalo Fierro (Soy de Fierro), espacio en el cual rememoró un curioso episodio en la Roja que quedó marcado en la memoria colectiva.

En concreto, el quillotano se refirió al fuerte reto que le dio el otrora entrenador del combinado criollo, Marcelo Bielsa, quien luego de una pérdida de balón en un amistoso ante Zambia en marzo de 2010 le dijo con firmeza "¿Qué carajo te crees?".

Estrada señaló que "en un partido amistoso tuve un esguince grado 2 en el empeine y en ese momento no había opción de lesionarse... El cuerpo técnico te preguntaba '¿usted cree que está o llamo a otro?' y uno no quería salir, era todo lindo. Y ahí me infiltraron el empeine".

"Fuimos a jugar a Calama, ante Zambia, y viene un rival encarando. Se le arrancó la pelota, se la quise levantar y no me di cuenta que él calzaba como 50, me puntea la pelota y casi fue gol. Jarita (Gonzalo Jara) me decía 'te llaman afuera'. Yo decía 'no, ahí no más. Déjame mirar para allá, porque la banca estaba allá'", agregó entre risas el formado en Everton.

Pese a la molestia del "Loco", Estrada reveló que después el argentino se excusó. "Al otro día él (Bielsa) habló conmigo y me pidió disculpas porque él no se había dado cuenta que había unos micrófonos, que se los habían puesto al lado de la banca. Después ya era el bullying todos los días. Eso debe estar en todos los grupos de WhatsApp", finalizó.

