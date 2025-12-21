Marco Antonio Figueroa busca nuevos horizontes: decepcionado con oportunidades en Chile

Marco Antonio Figueroa, quien dirigió por cuatro años la selección de Nicaragua, dejó su cargo tras no lograr clasificar al Mundial 2026. El ex DT de Cobreloa, Universidad Católica y Universidad de Chile señaló que, pese a su trayectoria, no encuentra oportunidades claras en el fútbol chileno.

El entrenador manifestó su frustración con la situación nacional: “Mi nombre está ahí, pero no se concreta nada (…) Las condiciones u oportunidades no se dan. Primero porque ya sabemos todo lo que está pasando en el fútbol chileno por dueños extranjeros, empresarios y todo lo que mueve (…) Esto se ha reflejado en el mal pasar que tiene nuestro fútbol”.

Figueroa comentó que ha desechado dos posibilidades de dirigir, asegurando que valora más la calidad del proyecto que el dinero. “Creo que por lo hecho en estos casi cuatro años en Nicaragua tengo un poquito más de prestigio que antes, entonces estoy esperando un proyecto (…) Me gusta ayudar, sobre todo a la gente joven”, afirmó.

Finalmente, el DT enfatizó que su objetivo es seguir desarrollándose en su profesión y que busca proyectos que lo motiven y le permitan continuar trabajando en lo que le gusta, dejando en claro que no se moverá solo por incentivos económicos, sino por oportunidades que aporten al fútbol y a los jugadores jóvenes.

