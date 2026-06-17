Marcelo Salas lamenta la ausencia de Chile en el Mundial: "Frustra como hincha"

Marcelo Salas, leyenda de la Selección chilena, fue invitado por la Conmebol a una actividad realizada en Miami en el marco del Mundial 2026, instancia en la que el organismo repasó los principales hitos de las selecciones sudamericanas en las Copas del Mundo.

El exgoleador de la Roja conversó con los medios y lamentó la ausencia del combinado nacional en la cita planetaria.

"Agradezco la invitación de Conmebol, pero estando acá duele aún más el no tener a nuestra selección para alentarlos en la gradería. Trato de disfrutar de ver fútbol, en un Mundial ahora como espectador", expresó el "Matador", quien disputó el Mundial de Francia 1998.

Además, reconoció su frustración por la nueva ausencia de Chile en una Copa del Mundo.

"No estamos presentes en esta cita tan importante para cualquier selección. Frustra como hincha no ver a la selección acá, más aún teniendo muchas opciones de clasificar; hasta el séptimo podía llegar", añadió el actual propietario de Deportes Temuco.

Consultado sobre sus candidatos para quedarse con el título, Salas señaló: "Está recién partiendo. Se han visto algunos resultados quizá inesperados. Sigo pensando que Francia es una gran selección, pueden armar hasta un equipo C. También Portugal, España".

Respecto a las selecciones que lo han sorprendido en el torneo, comentó: "Me pareció muy bien Marruecos, le hizo un gran partido a Brasil, pero esto es fútbol y cambia a cada momento".

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