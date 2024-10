Marcelo Salas: "Alexis es distinto, pero se asemeja más a mí, no es tan 9"

Alexis Sánchez será una de las grandes ausencias que tendrá la Selección chilena para los duelos ante Brasil y Colombia por esta fecha doble de las Clasificatorias para el Mundial 2026. El delantero nacional no fue convocado por el técnico Ricardo Gareca debido a la lesión que sufrió en agosto pasado y que le ha impedido redebutar en el Udinese de Italia.

Y mientras el goleador histórico de la Roja se recupera de la dolencia, un histórico del Equipo de Todos como es Marcelo Salas recordó al tocopillano al comparar su juego con él.

"Alexis Sánchez es distinto, pero se asemeja más a mí, no es tan 9. No es un 9 como Iván. Partió como extremo", expresó el "Matador" en el podcast Hey Social.

Además, el mundialista en Francia 1998 agregó: "En nuestra época era más como yo. Se mueve por ambos lados y al DT le da más posibilidades, pero no sé si es más completo. Porque si un 9 mete 15 o 20 goles al año, es completo. Pero tienes más opciones de jugar".

También, el otrora artillero resaltó que Sánchez tomara rodaje antes de partir rumbo a Europa: "Los chicos no tienen continuidad. Uno va quemando etapas. Después de Iván, de mí, los jugadores no queman etapa. Un jugador hace cinco goles y se va a Italia. No le pasó a Alexis, no llega y juega. Tuvo que venir a Colo Colo y a River. Es bonito, lindo, pero conlleva un tema de evolución".

