Marcelo Morales tras su gran debut en New York Red Bulls: "Feliz. Son muchos meses que no juego"

Marcelo Morales tuvo un debut soñado en el New York Red Bulls. El lateral chileno fue titular y brilló con una asistencia en el tiempo reglamentario y luego con un penal anotado en la definición desde los doce pasos donde su equipo eliminó al Juárez por la Leagues Cup.

Tras el cotejo, el jugador formado en Universidad de Chile valoró su participación en el conjunto de la Major League Soccer de Estados Unidos.

"El partido fue bien de ida y vuelta, bien jugado. Nos empataron en los últimos minutos, algo que tenemos que seguir corrigendo para cerrar los partidos antes", comenzó diciendo el nacional en zona mixta.

Sobre su desempeño, se mostró contento, considerando que estuvo varios meses conviviendo con lesiones y jugando por la filial: "Feliz. Son muchos meses que no juego, no hice pretemporada, pero feliz de la oportunidad que me dieron y sumar minutos".

Por último, Morales destacó el nivel de la MLS y lo que debe mejorar: "Es una liga muy competitiva, con jugadores de muy buen pie, que va en crecimiento muy rápido. Me sentí muy cómodo con mis compañeros, a pesar del idioma".

