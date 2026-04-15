Marcelo Morales reconoce que en la U. de Chile se han sentido "perjudicados" con los arbitrajes

Marcelo Morales se refirió al polémico arbitraje de Cristian Galaz en el partido de Ñublense contra Universidad de Chile, asegurando que hay momentos en que se han sentido perjudicados por los cobros referiles.

Una de las jugadas que sigue dando vueltas en el Centro Deportivo Azul es la no expulsión de Yovany Campusano tras un patadón contra Javier Altamirano.

Al respecto, el lateral izquierdo declaró que “nos preocupa, han sido partidos en que hemos perdido puntos por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Se toma de distinto criterio una misma jugada en distintos partidos. Nos molesta. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra se cobran otras cosas”,

Añadió que “no deberíamos incidir en la decisión de los árbitros, sino preocuparnos en lo que debemos hacer y ellos en hacer su pega. Hay gente en el VAR pendiente de eso”.

Respecto a su presente en los azules, el jugador de 22 años manifestó que "la verdad que con el plantel tengo mucha confianza. La verdad que los conozco hace muchos años a algunos y la verdad que feliz de la confianza que me dan mis compañeros, que me da el cuerpo técnico que está. Intento siempre ir aprendiendo de todos día a día, aprendiendo de la posición. Entonces me siento muy feliz también por el apoyo del hincha y de los mis propios compañeros".

Sobre lo que pide el entrenador Fernando Gago, el defensor señaló que "no te exige algo de otro mundo. Me ha enseñado bastante con su experiencia en Europa, hablo con él, los PF, el nutricionista. Estoy dispuesto a seguir mejorando. Gago me pide que vaya por dentro, que no solo desborde”.

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