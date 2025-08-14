Marcelo Morales recibió una sanción en el New York Red Bulls por una indisciplina

Si el pasado jueves Marcelo Morales manifestaba toda su felicidad por hacer su anhelado estreno en el New York Red Bulls de Estados Unidos, con asistencia incluida, una semana después el lateral chileno vive una polémica en el cuadro norteamericano.

Es que el ex jugador de Universidad de Chile recibió una sanción por el técnico en el duelo del miércoles ante el Philadelphia Union, por la US Open Cup.

En la previa al cotejo, el estratego Sandro Schwartz anunció que el futbolista nacional quedó marginado de la citación por un insólito motivo.

El motivo pasa porque el carrilero criollo llegó una hora tarde al entrenamiento del martes, por lo que el adiestrador decidió sancionarlo y no considerarlo para el encuentro.

Al final, el New York Red Bull cayó por 3-2 en los cuartos de final de la US Open Cup, despidiéndose con esto de la competencia norteamericana.

PURANOTICIA