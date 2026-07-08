Morales recibe tres fechas de suspensión tras expulsión ante La Calera en Copa Chile

Marcelo Morales estaba a la espera de conocer la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP por su expulsión en el pasado duelo ante Unión La Calera en el Estadio Nacional por Copa Chile.

Finalmente el lateral de Universidad de Chile recibió una mala noticia, debido a que el organismo le dio tres fechas de suspensión, los cuales tendrá que cumplir en el mismo certamen.

Pese a que el carrilero vio la tarjeta roja por una doble amarilla, el informe arbitral del juez Piero Maza fue lapidario y detalló que una de ellas fue por airados reclamos e insultos del futbolista antes de abandonar la cancha, lo cual fue considerado por el Tribunal.

Si bien el cuadro azul marcha como líder de su grupo, con diez puntos, todavía no tiene abrochada la clasificación a los octavos de final, por lo que el jugador podría no volver a ver acción en la competencia.

Consignar que Morales ya cumplió la primera fecha de sanción en el partido donde la U derrotó a Santiago Wanderers en Valparaíso, mientras que el segundo cotejo será frente a Unión San Felipe, por el cierre de la fase grupal.

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