Marcelo Morales asegura su continuidad en la Universidad de Chile para la temporada 2027: "Está todo firmado"

En Universidad de Chile no solo están concentrados en el clásico universitario de este domingo frente a Universidad Católica, sino que también avanzan en la planificación de la temporada 2027, particularmente en la renovación de algunos integrantes del plantel.

Uno de los jugadores que ya aseguró su continuidad para la próxima campaña es Marcelo Morales, quien regresó al conjunto azul a comienzos de año en calidad de préstamo desde el New York Red Bulls.

Fue el propio lateral izquierdo quien confirmó la noticia en conversación con TNT Sports, donde reveló que ya selló su renovación con el cuadro estudiantil, despejando así las dudas sobre su futuro.

"Ya estamos, está todo firmado, ya se arregló todo. Gacias a Dios salió todo bien. Estoy en casa", reconoció el carrilero de los universitarios.

Asimismo, el futbolista manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de disputar el máximo torneo continental con el equipo de sus amores y añadió: "Jugar una Copa Libertadores es algo que todos sueñan, más con el club de tus amores. El año pasado no pude porque salió todo el tema de la venta (a New York Red Bulls)".

Finalmente, Morales expresó su felicidad por poder compartir esta experiencia con sus cercanos y afirmó: "Lo voy a disfrutar bastante, mi familia igual y van a querer ir al estadio o me van a ver desde la casa, así que feliz", sentenció Morales.

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