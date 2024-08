Marcelo Díaz y la lucha por el título con Colo Colo: "No sentimos presión"

Universidad de Chile marcha como sólido puntero del Campeonato Nacional 2024, con siete puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor que es Colo Colo, aunque el Cacique debe jugar este jueves ante Ñublense en el Monumental.

Y cuando faltan ocho fechas para el final de la temporada, el capitán de los azules, Marcelo Díaz, dijo no sentir la presión en la lucha por el título del certamen.

"No sentimos presión, sí sentimos la obligación de ganar partido tras partido, no hemos sido punteros solo una fecha, sino que hemos liderado casi todo el Campeonato y hemos seguido trabajando con mucha humildad, como es nuestra bandera", reconoció el experimentado volante en el lanzamiento de su vino "Eme de 21".

"Nosotros nos preocupamos solamente de la U. Cuando llegué a principio de año dije que lo más importante era la U, no me importaba los jugadores rivales, ni los equipos rivales, ni los árbitros, que sí íbamos a tener mucho respeto con todos, pero que solamente nos íbamos a preocupar de lo nuestro", añadió "Carepato".

Además, el bicampeón de América con la Roja se refirió al anuncio de Claudio Bravo de su retiro del fútbol profesional: "Me alegro mucho que todos se hagan parte de este anuncio de Claudio, él ha hecho una carrera increíble. Ha sido nuestro capitán durante muchos años, he tenido la suerte de compartir con él dentro y fuera de una cancha, entonces solamente respetar y valorar lo que ha realizado, y me alegro que la gente se lo reconozca".

"Esperábamos verlo algún tiempo más jugando acá en Chile, pero nos tomó de sorpresa a todos", agregó Díaz.

PURANOTICIA