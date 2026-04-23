Marcelo Díaz valoró la gestión de Michael Clark en la U: "El club está muy sólido económica y deportivamente"

Un fuerte remezón directivo sacudió a Universidad de Chile justo en la antesala del clásico contra Universidad Católica. La salida del presidente de Azul Azul, Michael Clark, se concretó tras dar un paso al costado en medio de una serie de problemas judiciales vinculados al denominado "caso Sartor".

Frente a este complejo escenario institucional, el capitán del conjunto laico, Marcelo Díaz, dedicó positivas palabras para evaluar la administración del empresario en la concesionaria encargada de manejar los destinos del "Romántico Viajero".

Al abordar la partida del dirigente, "Carepato" fue enfático en su respaldo: "Michael nos ha comentado eso de forma personal y le agradecemos mucho. Le deseamos lo mejor. Le agradecemos su gestión. Yo estando fuera del club, me quedó para siempre grabado algo que escuché: que él venía a ordenar la casa. Muchos nos reíamos, pero eso fue lo que hizo y hoy el club está muy sólido económica y deportivamente".

Sin embargo, el mediocampista prefirió marcar distancia sobre quién asumirá como sucesor de Clark. "No me incumbe lo que suceda en nuestro directorio. El martes entiendo hay una junta y ahí sabremos quién es nuestro nuevo presidente y quién liderará el club", precisó.

Cambiando el foco hacia el choque de este sábado frente a la UC, el referente azul eludió la polémica y expresó que "ojalá el arbitraje no influya en el día de partido, que seamos los jugadores los que marquemos dentro de la cancha. Ni siquiera hay que darles un beneficio a la duda para que ellos tomen sus decisiones. Que los responsables del resultado sean solamente los jugadores".

Finalmente, al analizar la actualidad de la escuadra "cruzada", Díaz admitió que el rival "está en una situación donde nos gustaría estar. Lo han hecho bien, con esa seguidilla de partidos internacionales. Me gustaría tenerla, pero esperamos este fin de semana hacer valer los días de trabajo de ventaja que hemos tenido".

PURANOTICIA