Marcelo Díaz tajante ante posible retorno de Marcelo Morales a la U: "Le recomiendo que no vuelva"

Universidad de Chile se alista para hacer su debut en la Liga de Primera, donde este viernes enfrentará a Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Y este martes, Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa, donde anticipó el estreno del conjunto estudiantil.

"Creo que llegamos muy bien. Lo que sucedió el fin de semana (derrota en amistoso ante Universitario de Perú) nos sirve mucho, pero ya no hay tiempo para más, este viernes empieza la disputa por el campeonato. Sigo sosteniendo que este tiene que ser nuestro año, la meta es salir campeón", expresó el capitán del equipo laico.

Sobre la dura derrota por 3-0 ante los incaicos, sostuvo que "tuvimos un partido complicado el sábado pasado. Universitario se vio bien en todas sus líneas y nosotros todo lo contrario, no nos vimos bien, no jugamos un buen partido. Lo positivo de la derrota es que marca un antes y un después, nos da una alerta de lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar muchísimo, en todas las líneas, porque ante Universitario nos vimos superados y a nosotros no nos gustó desde lo individual y lo colectivo", añadió "Carepato".

Además, el bicampeón de América con la Roja se refirió a la situación de Marcelo Morales, quien está a detalles de regresar a la U tras jugar un semestre en New York Red Bulls de Estados Unidos: "A los jugadores que ya hicieron un buen torneo en Chile y se les dio la posibilidad de ir al extranjero, les recomiendo que no vuelvan, porque tienen que hacer sus carreras afuera. Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera".

"Cuando me fui al extranjero en 2012 dije ‘no voy a ser el típico jugador que vuelve a Chile a los 2-3 años’. Estuve casi 11 años afuera, bien, mal, pero lo único que me importaba era adquirir experiencia y mantenerme en el extranjero. A los jóvenes que regresan tan pronto a Chile hay que preguntarles por qué toman esa decisión, que a mí por lo menos no me gusta", complementó Díaz.

