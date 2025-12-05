Marcelo Díaz extendió su contrato con la U por una temporada más: "Significa mucha emoción"

Después de semanas de incertidumbre, Universidad de Chile confirmó este viernes la renovación de su referente y capitán Marcelo Díaz, quien desde 2024 vive su segunda etapa con el club que lo formó.

En concreto, el exseleccionado criollo, quien debutó con la camiseta del "Romántico Viajero" en 2005, extendió su vínculo por una temporada más, es decir, por toda la campaña de 2026.

En declaraciones entregadas al sitio oficial del conjunto estudiantil, "Carepato" subrayó que "significa mucha emoción y gratitud con el club. Estoy muy feliz de lo que viene en mi temporada 21. Vamos por un excelente año, el objetivo es aspirar a lo más alto, que es ser campeón".

Por su parte, el gerente deportivo Manuel Mayo, valoró que "como jugador e ídolo es importantísimo que él quiera tanto al club y quiera ayudar a todos a conseguir cosas importantes, suma mucho".

"Es muy importante renovar a las piezas claves del plantel como lo estamos haciendo, así se parte, con una estructura sólida. Eso es lo primero para después avanzar y seguir potenciándonos", sumó.

Consignar que entre sus dos periodos como futbolista del elenco azul, Díaz acumula un total de 282 partidos, con un saldo de ocho goles y 16 asistencias, además de haber conquistado siete títulos: cuatro de Primera División, una Copa Sudamericana, una Copa Chile y una Supercopa Chile.

PURANOTICIA