Marcelo Díaz destacó la campaña de la U pese a reconocer que "estamos al debe en el Campeonato Nacional"

En la previa del partido de este miércoles ante Everton en el estadio Santa Laura, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, defendió el proceso de Gustavo Álvarez al mando del cuadro laico a pesar del opaco rendimiento del equipo en el plano local durante el segundo semestre que lo alejó de la disputa del título de la Liga de Primera.

Al ser consultado por los malos resultados de las últimas semanas, el volante aseguró que "es muy injusto pensar solamente en el resultado final cuando el proceso ha sido muy largo, bonito y lo que esperábamos todos en el club. Hoy estamos al debe en el Campeonato Nacional. Y tenemos que empezar a sumar. Mañana es una linda instancia para volver a los tres puntos".

Con respecto al estratego de los estudiantiles, "Carepato" expresó que "soy partidario del proceso. El resultado final es injusto. Con toda la gente que comparto siempre les digo: ¿qué sucede en las cabezas de estas personas, que semana a semana están perdiendo finales? ¿Cuál es la forma de pararte y seguir?".

Fue entonces que el mediocampista sorprendió con una profunda reflexión recordando a un histórico tenista. "¿Realmente importa un campeonato, una victoria o importa el proceso? Hace mucho tiempo escuché una charla de Roger Federer, que para todos obviamente es un deportista de élite, para muchos el mejor de la historia. Él dijo que solamente había ganado el 55% de sus partidos, que el proceso es el que importa. Yo lo considerado de esa forma", precisó.

Por otra parte, el exseleccionado nacional lanzó una dura crítica a la ANFP y lamentó que "tenemos muchos parones. Este año tuvimos un Mundial Sub-20, que está muy bien, pero no nos podemos dar el lujo de parar el Campeonato un mes y medio. Antes habíamos tenido un parón por las Fiestas Patrias, más allá de quien gana y quien no, si queremos seguir creciendo como futbol, debemos empezar a organizar mejor nuestro torneo, nuestras vacaciones, que no sea normal estar tanto tiempo detenido, sin fútbol".

En cuanto a su continuidad en el "Romántico Viajero", el referente azul explicó que "el club está trabajando y haciendo las cosas para seguir compitiendo a gran nivel. En mi caso, se portaron increíble. Me dieron palabras que muy pocas veces se le dan a un futbolista y ellos literalmente me dijeron que yo decido hasta dónde voy a jugar. Si todo va bien el próximo año voy a seguir".

Por último, Díaz felicitó Coquimbo Unido por coronarse campeón del fútbol chileno. "Los felicitamos por este campeonato, son unos justos vencedores y espero que sea el primer título de muchos más que vengan en su historia", cerró.

