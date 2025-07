Marcelo Díaz desdramatiza posible suplencia en el Superclásico: "Seré el primero en apoyar"

En los días previos al Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, en la prensa comenzó a circular el rumor de que Marcelo Díaz, capitán y referente del conjunto laico, podría perder la titularidad y arrancar como suplente el pleito con el cuadro popular.

A pesar del duro golpe que puede significar, el volante no se mostró mayormente afectado por esta posibilidad y aseguró que intentará aportar desde el lugar en que le toque estar para el mencionado encuentro.

"Mañana, Gustavo (Álvarez) va a dar la formación que va a jugar. Así que esperaremos hasta última hora para ver qué dice nuestro entrenador. Por mi parte, digo que en la U no hay ningún jugador que esté sobre la institución y lo grupal. Si me toca arrancar desde la banca, seré el primero en apoyar a los compañeros que entran en el once inicial", puntualizó el mediocampista.

Con respecto a su presente en la institución, "Carepato" señaló que "la autocrítica siempre está. El balance ha sido súper positivo en lo personal y en lo grupal. He disputado la mayor parte de los partidos y eso me deja tranquilo, más allá de ganar, empatar o perder. El rendimiento ha sido adecuado, positivo y eso me tiene tranquilo, disfrutando de todos los días y del presente".

Al margen de las disímiles realidades de ambos elencos, el exseleccionado nacional subrayó que "siempre es un buen momento para ganar un Superclásico, tanto para la U como para Colo-Colo. Pero todos sabemos que en este tipo de partidos no hay favoritismos, así que enfrentaremos este duelo con la mayor seriedad posible, sabiendo que jugaremos en nuestra cancha, donde nos sentimos muy cómodos".

En la misma línea, el bicampeón de América con la Roja apuntó que "nosotros tenemos una idea y una identidad bastante clara, sabemos perfectamente a lo que jugamos. Pero estos partidos diferentes se definen por detalles mínimos, por situaciones de segundos. Ambos equipos saldrán a ganar y se verá quién es el que saca más ventaja".

Por último, Díaz dejó en claro que la mente del equipo no está en el choque del próximo miércoles con Guaraní. "A nosotros nos importa el partido siguiente. No estamos pensando en Copa Sudamericana, lo importante es el día sábado y para eso entrenamos y nuestro foco está puesto ahí. Lo que sucedió en el primer semestre fue de aprendizaje y nos sirvió muchísimo", cerró.

