Marcelo Díaz celebra su regreso a la Roja tras ocho años: "En mi mente está disfrutar"

Universidad de Chile sufrió su primera derrota oficial en esta temporada 2025 tras caer por un ajustado 1-0 frente a Magallanes en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la fase grupal de Copa Chile, donde los estudiantiles defienden el título.

Y el capitán Marcelo Díaz lamentó la caída ante el conjunto "carabelero", expresando que "la sensación es mala después de perder un partido, más en la vuelta al Nacional. Magallanes nos sorprendió, se llevan un justo resultado. Tendremos que seguir trabajando muchísimo, nos hemos creado varias ocasiones de gol y no hemos podido convertir".

"Hicimos un buen partido en líneas generales, pero nos faltó lo más importante, tener eficacia y un poco de paz en el área rival. Hay que felicitar al portero de ellos, que atajó muchísimo. En líneas generales, el equipo se comportó de muy buena forma, pero no nos sirvió", añadió "Carepato".

En otro tema, el experimentado mediocampista se refirió a su regreso a la Selección chilena tras 8 años, al ser convocado por el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, para el amistoso de este sábado 8 de febrero ante Panamá en el Estadio Nacional.

"Me deja contento volver, vamos a ir a disfrutar. No he conversado nada con el entrenador. El martes me presentaré como cualquier jugador y vamos a ver qué es lo que se viene. En mi mente está disfrutar".

"Hay que ir paso a paso, no hay que pensar en el futuro, sino en el presente. Lo que venga más adelante, el futuro lo dirá", añadió el volante.

Por último, sobre la opción de volver a compartir mediocampo con Arturo Vidal y Charles Aránguiz, sostuvo que "eso lo decidirá el entrenador. Estamos convocados varios que ya nos conocemos y el entrenador quien toma las decisiones".

