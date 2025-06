Marcelo Díaz atribuye la mala racha de la U. de Chile a la falta de finiquito del equipo

Con la derrota del fin de semana ante Coquimbo Unido, Universidad de Chile completó cinco duelos sin ganar en los últimos seis cotejos, una mala racha que generó una serie de comentarios y teorías con respecto a las razones del opaco presente del elenco laico.

En rueda de prensa, el capitán del cuadro azul, Marcelo Díaz, alzó la voz y atribuyó esta seguidilla de tropiezos netamente a la falta de gol que ha mostrado el equipo durante las últimas semanas, descartando de lleno un factor anímico.

"Hemos estado a un gol y lamentablemente no lo hemos podido hacer. Creo que no pasa por algo mental ni anímico, si no que hemos errado, así de simple. Hemos errado fácilmente", explicó el volante, quien además evocó el recuerdo del último partido del torneo pasado.

En ese sentido, "Carepato" sostuvo que "contra Everton tuvimos opciones claras que normalmente las hacíamos, pero ese día no entró la pelota. En el fútbol, sobre todo, en partidos de 90 minutos, vives un sin fin de emociones donde tienes que estar preparado para todo. Pasas e gritar un gol a recibir una puñalada con un gol que te hacen y te tienes que levantar".

Asimismo, el exseleccionado nacional y bicampeón de América con la Roja aseguró que "es extraño decirlo y llegarlo a la gente porque no viven los 90 o 100 minutos que nosotros vivimos, que muchas veces termina ser estresante. Muchas veces nos vamos a la casa sofocados de la cabeza, del corazón, de las piernas, porque lo que vivimos es sofocante".

Por último, Díaz remarcó que "lo mental es importante, porque hemos estado siempre en carrera, hemos perdido definiciones, pero el foco nunca lo hemos perdido. Hemos estado emocionalmente muy bien porque es lo que yo transmito a mis compañeros. podemos fallar un pase, perder, pero lo más importante es cómo nos sentimos de la cabeza y el corazón".

